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Barolo 2013: 133 wines tasted

The 2013 vintage was very strong for Barolo despite variable conditions across the region, and while the wines continue to evolve, most are drinking extremely well now. Stephen Brook reports on his tasting of 133 wines.
Stephen Brook Stephen Brook

Young Barolo is far easier to taste than it used to be, and probably all the better for it. It has little to do with the varying approaches of traditionalists and modernists, and everything to do with extraction: grapes tend to be picked at higher ripeness (and thus with riper tannins too) and extraction is far gentler.

Scroll down to see Stephen Brook’s top 20 Barolo 2013 wines to seek out

This means not only that the wines are better balanced and more enjoyable in their youth, but also that you no longer need to wait 10 or 15 years before pulling the cork.

That’s why it makes sense to assess a relatively recent vintage such as 2013 eight years on. True, there are some wines – especially traditional Riservas – that demand more bottle age in order to be enjoyable, but most Barolo 2013s can already be drunk with pleasure, although almost all will evolve further over the next five to 15 years.

2013 in Barolo

Brook’s choice: 20 Barolo 2013s to seek out

View all 133 Barolo 2013 wines from the tasting

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