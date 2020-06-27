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Best Bordeaux 2019 wines: Best value whites

With this year's en primeur campaign nearing the end it's a perfect opportunity to seek out 2019 wines that are both high quality and offered at great value prices, see the top white wine picks as recommended by Jane Anson....
Georgina Hindle Georgina Hindle

Weather conditions in 2019 produced a number of highly-recommended wines across the Bordeaux region, with Jane Anson describing it as ‘an attractive vintage’ for dry whites in Pessac-Leognan and Graves and finding sweet wines ‘to be not only rich and concentrated but also precise, with high aromatics and balanced overall’ in Sauternes.

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