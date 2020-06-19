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Best Bordeaux 2019 wines: Top scoring wines

A record-breaking number of En Primeur samples were tasted by Jane Anson this year giving her a thorough overview of the vintage in 2019. Here are the top scoring wines, all rated 98 and above...
Jane Anson Jane Anson

From more than 900 wines tasted over the past few months, Jane Anson said that she can ‘unhesitatingly say that 2019 is a successful vintage in Bordeaux’ giving the overall red wine rating 4.5 out of 5.

Scroll down to see tasting notes for the top-scoring En Primeur 2019 wines

Best Bordeaux 2019 wines: Top scores

Jane Anson does not give out 100-point scores to wines tasted en primeur, but scores of either 98 or 99 (98-100) mean that they are at the top of the scale, and may be upgraded when re-tasted in 16 months time after bottling towards the end of 2021.

See all the wines rated 98 points and above

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