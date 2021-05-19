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PREMIUM

Best Margaux 2020 wines tasted en primeur

Jane Anson presents an overview of the 2020 vintage in Margaux revealing her highest-scoring wines and top-value picks.
Jane Anson Jane Anson

Margaux 2020

Average yield: 36hl/ha

Individual yields varied widely:

  • 45hl/ha at Château Cantemerle,
  • 31hl/ha at Château Malsescot St Exupery
  • 16hl/ha at Château La Gurgue,
  • 47hl/ha at Château Dauzac,
  • 36hl/ha at Château Giscours.

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