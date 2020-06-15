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PREMIUM

Best Pauillac 2019 wines tasted en primeur

An extremely consistent and impressive vintage for Pauillac estates in 2019, says Jane Anson...
Jane Anson Jane Anson

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Plenty of excellent Pauillac wines in 2019. Overall the appellation has performed better than 2015, similar to 2018, perhaps still a little below 2016 which remains the benchmark of the last five years in this corner of the Médoc.

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The following wines have all been scored 93 points and above

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