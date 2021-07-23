{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZjhkMjAwMWZiM2JiOWJmZTBjMGZlYTJiMzJlNGRhY2IwNTZhNTM3ZGVjNTdkYjc3NGQzNmU0NDBkMDAzYmEwMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best-selling claret: Top Bordeaux wines under $30

There's plenty of great-value wines among the top-selling, lower-priced Bordeaux reds in the USA. Stacy Slinkard tasted through the bottles that fly off the shelves and recommends the everyday wines that are worth seeking out.
Stacy Slinkard

Both the Right and Left Bank have plenty to offer for everyday drinking – if you know where to look.

To distil down the best affordable claret buys in the US, I reached out to numerous US wine merchants to identify their top sellers. Astor Wines, JJ Buckley, K&L Wine Merchants, Wine.com and Zachys were chosen for their broad Bordeaux selections, customer-focused sales and shipping capabilities.

Scroll down to see tasting notes and scores for our top 10 Bordeaux wines under $30

Along with Jane Anson and Andy Howard MW, I then selected the best buys under $30 from these five American merchants.

I tasted everything from a 2016 biodynamic bottle from Pomerol to a handful of stellar Haut-Médoc ambassadors, and a tiny-production bottling of Vieux Château St André 2016 from St-Emilion’s smallest satellite appellation (and the home estate of Jean-Claude Berrouet, the humble winemaker behind 45 vintages of Petrus).

Our experts’ top 10 US picks: Bordeaux wines under $30

Related content

St-Emilion & Pomerol: Six big name side projects worth knowing
Understanding Graves plus 12 top-value wines worth seeking out
Bordeaux 2011: The top-rated wines tasted 10 years on

Latest Wine News