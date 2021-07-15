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Understanding Graves plus 12 top-value wines worth seeking out

Rich in wine history, Graves and Pessac-Léognan offer quality and value at a range of price points, from easy-drinking styles to high-end examples with long-term potential. Here’s our comprehensive guide.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Stretching from Pessac some 50km southwards to the town of Langon, the vineyards of Graves are bordered to the west and south by pine forest and to the east by the Garonne river.

Within Graves, in its northern sector, is the more recently created (1987) appellation of Pessac-Léognan, which includes all classified Graves wines. While all Pessac-Léognan wines are part of the Graves region, not all Graves wines are Pessac-Léognan.

Scroll down to see tasting notes and scores for 12 Graves wines to try

One of Bordeaux’s oldest winemaking regions, Graves has been exporting wine since Eleanor of Aquitaine married Henry of Anjou, who became king of England in 1154, creating a flourishing trade with France. These days, the region offers a wide variety of red and white wines, at many different price points.

Graves & Pessac-Léognan: Panos Kakaviatos’ 12 to try

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