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Anson: How the Bordeaux 2008 first growths taste now

Jane Anson tastes Bordeaux first growths from a vintage that was released into a wine market dealing with the global financial crisis but also enjoying new demand from Asia.
Jane Anson Jane Anson

For at least one part of wine, there was a before and after 2008.

The world in general was suffering from the financial crisis that kicked off with Lehman Brothers’ bankruptcy at midnight on Monday 15 September, just as the red grapes in Bordeaux were reaching their final moments on the vines.

When the resulting wines were released in spring 2009, things had turned into a full blown recession across much of the Western world.

Scroll down to see Jane Anson’s tasting notes and scores for the Bordeaux 2008 first growths

Bordeaux 2008 first growths: Anson’s tasting notes and scores

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