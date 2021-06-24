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Anson: Bordeaux’s single-variety wines under the spotlight

Jane Anson lifts the lid on single-variety wines in Bordeaux, from Malbec, Merlot and Cabernet to some surprise offerings, and finds many represent good value.
Jane Anson Jane Anson

Ornellaia in Tuscany, Sloan Estate in Napa, Pask Winery in Gimblett Gravels… is there a major winemaking region worldwide that doesn’t produce at least one icon ‘Bordeaux blend’?

Although the exact meaning can change, it’s a generally agreed shortcut for any red wine that is made from a mix of Cabernet Sauvignon and/or Merlot, Cabernet Franc and other grapes that are typically planted in the Bordeaux region.

Scroll down to see Jane Anson’s tasting notes and scores for a selection of Bordeaux’s single-variety wines

See Jane Anson’s tasting notes and scores on Bordeaux’s single-variety wines

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