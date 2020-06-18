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PREMIUM

Best St Emilion 2019 wines tasted en primeur

From more than 200 St Emilion 2019 wines tasted, Jane Anson finds plenty of wines to highly recommend and says it is a great place to go looking for value...
Jane Anson Jane Anson

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Another excellent St Emilion vintage after 2018, in most cases just as good as last year.

Limestone always does well in hot vintages with its ability to keep both moisture and freshness, but the Corbin sector on the clays near to Pomerol also did a great job of resisting the periods of drought in 2019.

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The following wines have all been scored 95 points and above

Not yet tasted: Château Ausone, L’If

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