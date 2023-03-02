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Bibi Graetz releases three new Balocchi di Colore wines

The Tuscan producer has revealed three new single-vineyard, single-varietal wines, forming the Balocchi di Colore range, which will launch today (2nd March) sold exclusively via the La Place de Bordeaux.
Georgie Hindle Georgie Hindle

In a surprise addition to the annual ‘Beyond Bordeaux March Releases’ campaign, Bibi Graetz recently revealed that three new limited-production wines would join the growing list of entries to be sold via the La Place.

Scroll down to see tasting notes and scores for the Balocchi di Colore trio

The three wines, presented as a trilogy of sorts, pay homage to the estate’s icon wine Colore, revealing the DNA of the historic blend by bottling three barrels of each of the three varieties that have gone into the selection for Colore since its inception in 2000 Sangiovese, Colorino and Canaiolo.

See tasting notes and scores for the three Balocchi di Colore wines

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