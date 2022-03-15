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PREMIUM

Place de Bordeaux: March 2022 releases

This month sees the release of several major wines through Bordeaux's historic Place marketplace, including Château Latour 2014 plus California's Promontory 2016 and debuts for wines from China and Piedmont.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Now a fixed part of the annual fine wine sales calendar, March sees the release of several high-profile international wines, as well as releases from Bordeaux estates.

The 26 wines being released, with the exception of three tasted in-situ and one in London, were presented to select members of the press at a tasting organised by Joanne Rare Wines in Bordeaux.

Scroll down to see tasting notes and scores for the new international releases on the Place de Bordeaux in March 2022

Notable new entries

China – Ao Yun

Ao Yun, Yunnan, 2018

Ao Yun, Yunnan, 2018

See tasting notes and scores for 24 new international releases on the Place de Bordeaux

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