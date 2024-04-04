{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YWY1OWY2ODYzZmRlMmIzZGYxM2VhNjAxMjY2Mjg2YmVhM2E4ZGQzODIxMGQ5NGM5MzRjNjlkODA2NWNiMTlkNw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Boekenhoutskloof: Reflecting on 30 years with the 2021 releases

Founded in 1994, the same year as free elections and the end of apartheid, Boekenhoutskloof is inextricable from the story of modern South African wine. Jason Millar meets managing partner and technical director Marc Kent, who showcased the new 2021 vintage alongside gems from 2011 and 2001.
Jason Millar Jason Millar

Few wineries have achieved so much in such a short time as South Africa’s Boekenhoutskloof.

From putting Syrah on the map with its celebrated 1997 vintage to pioneering the Swartland and rehabilitating Semillon as a premium white variety in the Cape, it’s hard to overestimate the contribution of this Franschhoek-based winery.

A recent tasting marked 30 years at the helm for Boekenhoutskloof managing partner and technical director Marc Kent, who showcased the 2021 vintage while taking the opportunity to look back at the 2011 and 2001 vintages made under his direction.

Scroll down for Boekenhoutskloof’s new 2021 releases plus library wines from 2001 and 2011

Boekenhoutskloof: New 2021 releases plus library wines from 2011 and 2001

Related articles

South Africa’s Hemel-en-Aarde: A Chardonnay paradise

Blank Bottle: Producer profile plus 13 wines to seek out

Expert’s Choice: South Africa Cinsault – the 30 wines to try

Latest Wine News