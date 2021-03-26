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Boekenhoutskloof: tasting the 2018 wines

Amid a few anecdotes, revelations and home truths, Marc Kent of South African winery Boekenhoutskloof reveals why 2018 was the ‘third time’s a charm’ vintage at the launch of six new-release wines.
Tina Gellie Tina Gellie

It might be a mouthful to say, but Boekenhoutskloof has long been a name on the lips of most South African wine lovers. As have the wines – particularly the iconic Chocolate Block.

And the man who always has a quip on the tip of his tongue is Marc Kent, managing partner and technical director of Boekenhoutskloof, who has worked at the Franschhoek winery since 1996.

Scroll down for tasting notes on six new Boekenhoutskloof 2018 releases

Boekenhoutskloof: six new 2018 releases

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