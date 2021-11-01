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Bonfils: Producer profile and 10 wines tasted

With 17 estates and 1,600ha of vines, the Bonfils family is one of the largest vineyard owners in France, its business having spanned six generations and grown substantially since the early 1990s. Today the group is converting its estates to organic viticulture, focusing on regionality and looking towards luxury wine tourism. Elizabeth Gabay MW tastes 10 wines across four of the group's estates...
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Though Vignobles Bonfils are familiar overseas, its wines also are well known throughout French supermarkets and as house wines in restaurants.

In 1870, the Bonfils family left Alsace for Oran in Algeria, where they planted a 139ha estate of vines and oranges. Upon Algerian independence in 1962, the family returned to France. Starting at Domaine de Lirou in the Languedoc, Jean-Michel Bonfils produced bulk wine and grew the business.

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