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Mas de Daumas Gassac: producer profile:

At Mas de Daumas Gassac, four brothers are carrying on the work of their father and estate founder Aimé Guibert, embracing innovation while maintaining the estate’s reputation for producing a ‘grand cru of the Languedoc’.
Andrew Jefford Andrew Jefford

Mas de Daumas Gassac has been the most celebrated domaine in Languedoc over the past half-century.

Its genesis can be dated back to a solitary walk around the property taken by Bordeaux geology professor Henri Enjalbert in July 1971. Returning to the mas [farmhouse], he declared to the astonished owners that they might produce ‘a grand cru from this soil – though it may be 200 years before it is accepted as such’.

Those owners were former glovemaker Aimé Guibert and his wife, a university ethnologist called Véronique de la Vaissière; they had bought the property the previous year. Aimé Guibert seized on the words – and greatly accelerated the time frame.

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Seven years later, the first vintage (1978) of the Cabernet Sauvignon-based Mas de Daumas Gassac was launched, made with a little sage consultative help from Bordeaux oenology professor Emile Peynaud.

At first, silence.

Andrew Jefford’s highlights from the Mas de Daumas Gassac range

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