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Brunello di Montalcino 2016: vintage report and top wines

After recently tasting almost 100 Brunello di Montalcino 2016 samples, Michaela Morris says it is a five-star vintage of modern classics with wines showing extraordinary depth, detail and balance.
Michaela Morris Michaela Morris

Brunello di Montalcino 2016: vintage report

Vintage rating: 5/5

Warm but not excessive, with sufficient well timed precipitation and significant diurnal temperature differences. The 2016 vintage offers structured, ageworthy wines with profound depth, soaring acidity and plenty of drinking pleasure.

With this latest release of Brunello, it is finally Montalcino’s moment to bask in the glories of Tuscany’s 2016 vintage. ‘If we could control the weather by thermostat, 2016 is exactly how we would set it,’ declares Francesco Ripaccioli at Canalicchio di Sopra.

Scroll down for Michaela Morris’ 26 top-scoring Brunello di Montalcino 2016 tasting notes and scores

The 2016 vintage

The vintage came together with the ideal combination of rain, sun and temperatures. Winter was sufficiently cold for vines to recuperate, then a rainy spring encouraged healthy growth and bolstered water reserves. The summer was dry and warm, without significant heat spikes. ‘It wasn’t too hot; it wasn’t too dry – it was just right,’ says Riccardo Campinoti at Le Ragnaie.

Top Brunello di Montalcino 2016:

View all 87 Brunello 2016 tasting notes, plus some 2015 late releases

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