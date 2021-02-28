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Burgundy 2019: Domaine Dujac wines rated and reviewed

Charles Curtis MW reviews the 2019 releases from Domaine Dujac providing tasting notes and scores for 16 wines including three scoring 98 points.
Charles Curtis MW

Domaine Dujac is indisputably at the top of its game.

Since being founded by Jacques Seysses and his father Louis Seysses in 1967, it has gone from strength to strength as it has grown.

Today the holdings total more than 15 hectares, and while the minute production of Chambertin and Romanée-St-Vivant may command the highest prices, the heart of the domaine is in Morey-St-Denis where they are based.

Charles Curtis MW rates the Domaine Dujac 2019 releases

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