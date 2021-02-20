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Campania: regional profile plus 30 great wines to try

Drawing on last September's annual Campania Stories event, Aldo Fiordelli examines the region’s development across vintages and varieties, sharing 30 wines from Campania that showcase its diversity.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

There is a variety of red fig from the Irpinian village of San Mango sul Calore, one that is an autumnal delicacy. It is late ripening compared to other figs, which tend to be consumed across the Mediterranean in July and August.

But Irpinia – a sub-region of Campania in southern Italy located 400m-700m above sea level, with 1,300mm of rainfall per year – has a climate that can be defined as ‘mountain Mediterranean’. It explains just how much the altitude influences agriculture and viticulture: grapes as well as figs are late ripening.

Scroll down to see Aldo Fiordelli’s tasting notes and scores for 30 top wines from Campania

Here, in the warm 2020 vintage, the Aglianico grape started veraison (the beginning of the ripening process) around 2 September – more than one month later than most red varieties planted across Italy. The harvest typically lasts through to the middle of November, and at times even longer.

Fiordelli’s top 30 wines from Campania

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