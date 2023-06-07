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Cape Mentelle International Cabernet tasting in London

To celebrate the 40th anniversary of its International Cabernet Sauvignon tasting, pioneering Margaret River winery Cape Mentelle held an abridged version in London. Sarah Ahmed tastes and rates the 10 premium 2017 vintage wines from Australia, France, Italy, South Africa, Chile and the US.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Universally considered a legendary year in Bordeaux, 1982 also marked a watershed moment for both Cape Mentelle and Margaret River Cabernet Sauvignon.

With its 1982 Cabernet Sauvignon, the Wallcliffe-based winery in Western Australia’s premier wine-growing region won The Melbourne Royal Wine Awards’ top gong – the Jimmy Watson Trophy for the best one-year-old Australian red wine. (They did it again with the 1983 vintage the following year.)

On the back of such success, why not pitch Cape Mentelle Cabernet Sauvignon against the best in the world, not just Australia’s finest?

Scroll down for tasting notes and scores of the 10 wines at the mini Cape Mentelle International Cabernet Tasting in London

Cape Mentelle International Cabernet Tasting in London: 10 wines from 2017

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