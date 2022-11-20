{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTY2YzliMWQ0ZTUyZjkwMjliN2M2ZGI5MzRlMzAyOWI3ZDRjYWEzYmRkZWU5ZjE4YmU0MjUyNzU4YTcwODBiNA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Cellar Collection at the Decanter London Fine Wine Encounter 2022

Decanter's editorial team reports from a very special tasting of three back vintages of one flagship cuvée, from 21 handpicked estates all presented in one room at the recent Fine Wine Encounter in London.
Amy Wislocki Amy Wislocki

It was always going to be a special Decanter Fine Wine Encounter. On Saturday 5 November, readers descended on The Landmark, London for the first time since 2019 to taste a selection of the world’s fine wines, poured by the producers.

Scroll down to see tasting notes and scores for a selection of highlights from the Cellar Collection room

Book here for future Decanter events

Cellar collection highlights: top-scoring wine from each producer

Related articles

Collector’s guide: Right Bank Bordeaux

World’s greatest vineyards: our top 12

Tua Rita Redigaffi: every vintage tasted

Latest Wine News