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Ceretto: producer profile & 19 wines tasted

'Innovation has always been part of Ceretto’s DNA,' says Raffaele Mosca of this Barbaresco and Barolo producer, as he looks at their history, stylistic evolution and various projects.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

Tasting through Ceretto’s Barolo and Barbaresco portfolio is both a hedonistic and educational experience. Few wineries offer an equally varied line-up of excellent wines from some of Piedmont’s most famous vineyards.

Scroll down to see tasting notes & scores for Ceretto’s Barolo and Barbaresco wines

Owning over 160 hectares across three estates, Ceretto is a large producer by Langhe standards, but it doesn’t solely rely on economies of scale. The Cerettos – Bruno, Marcello, and their siblings Alessandro, Federico, Lisa and Roberta – are among the most energetic and forward-thinking entrepreneurs in the Italian wine industry.

Comparing the crus: Tasting Ceretto’s Barolos and Barbarescos

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