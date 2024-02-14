{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZWY3YTUwOGY1YTdmY2M4M2FmNzVhMGEwZDJiNmU0YjM5ZTU2MWZkNzJkYzZhNjk5ZGVjMDYzYzNjOTlmYTkzYg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Chambolle’s Bonnes Mares & Musigny: Two grands crus compared

The village of Chambolle contains two of Burgundy's most renowned sites, Bonnes Mares and Musigny. Charles Curtis MW relates the tale of two crus.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The village of Chambolle starts with a grand cru in the north and finishes with another in the south. They are both highly regarded, yet very different.

The wines of Bonnes Mares are often seen as more massive, more structured, and more muscular, while those from Musigny are more elegant, more expressive, and more nuanced.

Scroll down to see notes and scores for old and new vintages of Bonnes Mares & Musigny

However, a closer look will likely prove these generalisations too broad, and a closer look at each will help us understand them more clearly.

Bonnes Mares & Musigny: Charles Curtis MW’s scores

Wines are listed in score order

Related articles

Top Chambolle-Musigny 2022 wines

A taste of Clos des Lambrays from 1926-2022

Domaine de la Romanée-Conti 2021: A vintage against the odds

Latest Wine News