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Champagne Collet: 100 years of Champagne’s first cooperative

Champagne Collet has launched a new cuvée, Cuvée No 21, to mark its centenary year. Tim Hall attends a celebratory dinner to find out more and taste wines from across the Collet range.
Tim Hall

There’s no doubt that Champagne conjures up what the French call joie de vivre, which always sounds racier than just ‘fun’. And there was certainly fun to be had when Champagne Collet celebrated their centennial anniversary at London’s Lansdowne Club in April 2022. At the 100th birthday dinner, guests were served five Collet cuvées alongside elegant canapés and food.

Collet may not be one of Champagne’s giant brand names, but claims an impressive tradition as the oldest Champagne cooperative.

Founded in 1921, Collet is based in the famed grand cru village of Aÿ and was originally called Champagne Raoul Collet, after the founder.

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