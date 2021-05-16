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Champagne De Venoge: producer profile
Founded in 1837 by Henri-Marc de Venoge, Maison de Venoge is once again worthy of attention. It has improved in quality and reputation after decades of ownership upheavals had grounded its ambitions.
Thanks especially to the efforts of its current CEO, Franco-American Gilles Morisson de la Bassetière, De Venoge has reaffirmed its aristocratic pedigree and panache, incarnated in the renewal of a bottle shape associated with the house, one cherished by royal families in the past.
In another move to assert its royal link, the Louis XV cuvée was launched with the 1995 vintage to symbolise the house’s renewed focus on the production of prestige
. Champagne
Scroll down for Yohan Castaing’s notes and scores for the Champagne De Venoge collection
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