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Guide to Pinot Meunier Champagne

Charles Curtis MW introduces the unsung grape variety that makes up Champagne's holy trinity, highlighting 12 producers to know and picking 20 great buys worth seeking out.
Charles Curtis MW

‘Meunier is the most “Champenois” of grapes’, according to Benoît Déhu of La Rue de Noyers.

Of course, he is right. This grape variety is planted over one-third of the vineyard area in Champagne, and yet enjoys a far lower profile than the other Champagne varieties, Chardonnay and Pinot Noir.

Misunderstood and maligned, the variety is rarely planted outside Champagne, yet a new generation of Champagne producers are now singing the praises of this underappreciated variety.

Some of their work is nothing short of spectacular.

Scroll down to see Charles Curtis MW’s 100% Pinot Meunier Champagne tasting notes and scores

See 20 top Pinot Meunier Champagne tasting notes and scores

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