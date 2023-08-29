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Château Clarke: 50th anniversary vertical tasting

In 1973, Baron Edmond de Rothschild chose to purchase the historical terroir of Château Clarke. Clearly, he saw great potential here – a vision which was put to the test at a recent 50th anniversary celebration of the purchase.
Andy Howard MW Andy Howard MW

When considering the finest estates of the Médoc, there is no shortage of names which spring to mind.

The 61 which comprise Bordeaux’s grands crus classés are likely first on any list, with top crus bourgeois châteaux following close behind.

Yet, it is unlikely that Listrac (together with neighbouring Moulis) will feature high on many wine lovers’ lists.

A reappraisal is needed.

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The wines are listed in vintage order youngest to oldest

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