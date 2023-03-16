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Pomerol 2020 in bottle: overview plus top-scoring wines

The most successful appellation as a whole in 2020 with smaller estates better able to cope with lockdowns and clay soils more adapted to the hot, dry conditions.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Characterful, structured, opulent and balanced wines comprise the best from Pomerol in 2020. The deep clay and gravel with clay terroirs worked best in the hot and dry conditions that saw 55 days with no rain.

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Average yields in Pomerol in 2020 were 39.8hl/ha, above 2018 at 36.2hl/ha but lower than 2019 at 43hl/ha with a 10-year-average at 37.7hl/ha.

Top 8 Pomerol 2020 wines:

Château Trotanoy, 100 points
Petrus,  100 points
Château La Fleur-Pétrus, 99 points
Château L’Évangile, 98 points
Château La Conseillante, 98 points
Château Lafleur Pomerol, 98 points
Vieux Château Certan, 98 points
Château Le Pin Pomerol, 97 points

SCORE TABLE: top-scoring 349 wines with 92 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

St-Estèphe 2020Margaux 2020 | St-Julien 2020| Pauillac 2020 | Pessac & Graves 2020 | St-Emilion 2020 |  

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The following wines all scored 94 points or above. 

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