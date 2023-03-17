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PREMIUM

Pessac-Léognan & Graves 2020 in bottle: overview plus top-scoring wines

A vintage that favoured red wines more than white in 2020 delivering pure, rich, elegant and concentrated reds with plenty of character and the best whites with structure and intensity. Also home to a 100-point wine in 2020.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Complicated weather conditions tested winemakers in the vineyards and cellars in Pessac and Graves in 2020 with a mainly dry and warm growing season saved by crucial rains in August.

The vintage produced structured, supple and generous red wines by producers who picked at the right time and exhibited a light touch in the winery. The best white wines have ripe, exotic fruit touches balanced by freshness and crisp acidity.

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Average yields for Pessac-Léognan in 2020 were 34.6hl/ha, lowers than 2018 at 36.9hl/ha and 2019 at 47.2hl/ha with a 10-year-average of 40.5hl/ha.

SCORE TABLE: top-scoring 349 wines with 92 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

St-Estèphe 2020Margaux 2020 | St-Julien 2020| Pauillac 2020 | Pessac & Graves 2020 | St-Emilion 2020 |  

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The following wines all scored 94 points or above. 

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