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PREMIUM

St-Julien 2020 in bottle: overview plus top-scoring wines

Relatively good quality and consistency across the St-Julien appellation in 2020 with vineyards closer to the river better able to deal with the hot weather conditions.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Stylistically St-Julien managed to produce classic, rich, opulent and fresh wines in 2020.

The average yield for St-Julien was 34.2hl/ha. In 2018 it was 42.6hl/ha, and in 2019 45.5hl/ha with a 10-year-average of 41.8hl/ha. Estates with vines nearer the Gironde faired better in terms of quantity than those further inland.

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SCORE TABLE: top-scoring 349 wines with 92 points or above

Individual appellation analysis and top-scoring wines

St-Estèphe 2020| Margaux 2020 | Pauillac 2020 | Pessac & Graves 2020 | St-Emilion 2020 | Pomerol 2020

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The following wines all scored 90 points or above. 

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