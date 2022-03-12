{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZjUzNTE3NTFmMTI0ZTQ3MjkzNjliZTJjOTdlNjVmNDEyZTkyODYxODIzZjU0NjM1Y2U1ZWNhMDgxMzcwODhhZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château d’Yquem 2019 vintage release alongside new initiative

So begins a new chapter for Château d'Yquem, with the launch of the 2019 vintage alongside a new initiative which will see this famous sweet wine available by the glass in top restaurants around the world. Andy Howard MW tastes the new vintage and reports.
Andy Howard MW Andy Howard MW

On 22 March 2022, the 2019 vintage of Château d’Yquem will be released. This is a later launch than normal, following Pierre Lurton’s announcement last September that the new release would be held back in order to launch LMVH’s new ‘Lighthouse’ project.

At a tasting in London on 9 February 2022, cellarmaster Sandrine Garbay and LVMH’s sales and marketing director, Mathieu Jullien, introduced the new concept, the 2019 vintage, and a range of older vintages for comparison.

Scroll down to see tasting notes and scores for Château d’Yquem 2019 plus four older vintages

See tasting notes and scores for Château d’Yquem 2019 plus four older vintages:

Related content:

Sauternes: Five vintages to drink now

Sauternes: A fresh debate

Sweet Bordeaux: 12 wines to look out for beyond the obvious

Latest Wine News