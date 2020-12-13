{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YzgwNjNlOTA2NzgxMTYxYjhjNmVlOWFjODBmYmUxOWY2YzY4MWE0NWI0ZThiMDUxODlkYWVlMmQ1NjBlMDc5Nw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Sweet Bordeaux: 12 wines to look out for beyond the obvious

It’s not all about Sauternes, you know – there are other, lesser-known Bordeaux areas that produce top-notch dessert styles using botrytised grapes. Andy Howard MW explores these outlying and often great-value appellations, and recommends 12 top wines to try.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Bordeaux is rightly famous for the great sweet white wines of Sauternes and Barsac. These standalongside trockenbeerenauslese from Germany, Hungarian Tokaji and Tuscany’s vin santo as some of the finest and most delectable wines available.

And yet making a sweet white wine is not for the faint-hearted. Minimal yields and uncertainty about the prospects for viability every year combine with high costs of production. Add to the equation the weak demand for sweet wines, and it’s a wonder that any is produced at all.

Scroll down for Andy Howard MW’s top 12 sweet wines beyond Sauternes

Noble sweets: Andy Howard MW reveals his top 12 Bordeaux sweet wines beyond Sauternes

See also

Bordeaux first growths: How the 2000 vintage tastes now

Best Bordeaux 2019 wines: Second labels

Best Sauternes & Barsac 2019 wines tasted en primeur

Latest Wine News