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Sauternes: Five vintages to drink now
Stephen Brook
July 17, 2021
Sauternes is one of those wines that can be enjoyed young but in good vintages can age and evolve for decades. In the past, it wasn’t so accessible when young, often due to high doses of sulphur dioxide at bottling, which suppressed many of the wine’s characteristics, in particular its fruit.
Today, SO2 additions are more tightly regulated, and winemakers prefer to use the minimum in order to preserve the wine’s intrinsic freshness.
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Even so, it’s usually worth giving a Sauternes at least five years in bottle before pulling the cork.
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The recommended wines are listed in score order by descending vintage and were tasted between 2018 and 2021.
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