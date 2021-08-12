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Château Giscours: Profile and 10 vintages tasted

Château Giscours has been reborn following investment from the Albada-Jelgersma family in the last 25 years, reports James Lawther MW, who tastes several vintages back to 1995, including 2010 and 2005.
James Lawther MW James Lawther MW

Château Giscours, like so many flagship Médoc estates, has ebbed and flowed with the times, dependent on cycles of new investment to keep the property and wines in tip-top shape.

In the 19th century Jean-Pierre Pescatore and his innovative Polish régisseur, Pierre Skawinski, came to the rescue (securing third growth status in 1855) followed in turn by Edouard Cruse.

In the mid-20th century, the Tari family resuscitated the property after the ravages of economic depression and the war years but the coffers eventually ran dry, at which point in time Dutch entrepreneur Eric Albada-Jelgersma entered the fray – acquiring Giscours in 1995.

Twenty-five years on and after much toil and investment the Margaux cru once again looks to be in a pretty good place.

Scroll down for new scores and tasting notes for Château Giscours wines

This article contains:

  • Château Giscours: the facts
  • Initial changes at the estate
  • The present era
  • The winemaking philosophy
  • New projects

See scores and tasting notes for 10 vintages of Château Giscours wines back to 1995*

*Including one vintage of the estate’s second wine, La Sirène de Giscours 2019.

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