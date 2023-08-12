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Interview: New Château Lascombes owners plot big changes

Now that the Margaux-based second growth estate has changed hands, Elin McCoy sat down with new co-owner Carlton McCoy Jr to discuss imminent changes and plans for the future.
Elin McCoy Elin McCoy

At Château Lascombes during Bordeaux en primeur week in April 2023, Master Sommelier Carlton McCoy Jr (MS) and I were sitting on a saggy, slightly dingy sofa in a reception room.

‘This couch will have to go,’ he says, laughing, but his frown told me replacing it was already on a list.

He’s the detail-minded, ambitious 38-year-old managing partner of Lawrence Wine Estates, founded five years ago by American billionaire Gaylon Lawrence Jr, who is now a major player in the US wine world.

In 2022, the pair acquired their first Bordeaux property: Château Lascombes in Margaux, a second growth in the 1855 Classification.

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