{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Y2UxYThiY2I5NmE3NGQ2NmZlMDE2NjE4NTQ1MTZkMTE3NTljYjJkZGFjOTE1OWQxNTBjMWE2OWI4ODdhZTJjOQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château Bellefont-Belcier: A new dawn & 10 vintages tasted

A recent vertical of Château Bellefont-Belcier demonstrated that new ownership equals new methodologies and a striking renaissance for this previously underperforming St-Emilion property.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

Repeated applause from 300 dinner guests greeted Peter Kwok and his family, as he hosted a belated, Covid-delayed celebration this past April for the recently renovated cellars at Château Bellefont-Belcier, a grand cru classé in St-Émilion that the Chinese billionaire acquired in 2017.

Scroll down for tasting notes and scores of 10 vintages from Château Bellefont-Belcier

Château Bellefont-Belcier vertical: 10 vintages tasted and rated

Related articles

St-Emilion GCC 2016: Panel tasting results

Best St-Emilion 2022 wines tasted en primeur

Why do we keep coming back to Bordeaux

Latest Wine News