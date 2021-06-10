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Château Mouton Rothschild en primeur history: 2016 – 2020

See Jane Anson's ratings and tasting notes for Château Mouton Rothschild wines from the 2020 en primeur sample back to the 2016 vintage, plus release price information.
Chris Mercer Chris Mercer

Château Mouton Rothschild 2020 could be upgraded to 100 points after ageing, wrote Jane Anson in her recent en primeur tasting note on the young first growth wine.

We’ve brought together Anson’s Mouton Rothschild en primeur scores, as well as in-bottle ratings, on the Pauillac estate’s grands vins back to the 2016 vintage.

You’ll also find release price information.

Mouton Rothschild en primeur and in-bottle tasting notes

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