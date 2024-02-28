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Château Pédesclaux: Vertical tasting of this reinvigorated Bordeaux fifth growth

Not so long ago, questions were raised as to whether Château Pédesclaux still warranted its fifth growth classification. But new ownership and direction have put those doubts to bed.
Andy Howard MW Andy Howard MW

In Clive Coates MW’s seminal work ‘The Wines and Domaines of France’, Château Pédesclaux is referred to as an ‘under-achieving classed growth’.

Stephen Brook, in ‘The Complete Bordeaux’ notes that this Pauillac fifth growth had a ‘dreary reputation’, with the wines of the 1980s and 1990s lacking interest.

However, following the purchase of Pédesclaux by French-Swiss real-estate investor Jacky Lorenzetti in 2009, there has been dramatic investment in both vineyard and production facilities.

Scroll down to see tasting notes and scores from the Château Pédesclaux vertical tasting

Château Pédesclaux vertical: 2014-2022 (plus 2009)

The wines are listed youngest to oldest

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