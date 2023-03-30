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Vignobles Cruse-Lorenzetti: producer profile & 12 wines tasted

Vignobles Cruse-Lorenzetti may seem to be a new name on the Bordeaux scene, but its classed growth estates are anything but, and the venture's only aim is to further elevate the reputation of its properties.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Vignobles Cruse-Lorenzetti may not immediately spring to mind as a significant player in the world of Bordeaux wines. Yet this newly formed company, officially launched in 2022, includes names which will be very familiar to lovers of wines from the Left Bank.

Scroll down to see tasting notes and scores for 12 Vignobles Cruse-Lorenzetti wines

The new company brings together four estates; St-Estèphe is represented by Château Lilian Ladouys, Cru Bourgeois Exceptionnel, and fourth growth Château Lafon-Rochet. The fifth growth Château Pedesclaux ticks the Pauillac box with Margaux covered by the addition of third growth Château d’Issan.

See Andy Howard MW’s notes and scores for 12 Vignobles Cruse-Lorenzetti wines:

Wines are listed in score order per estate

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