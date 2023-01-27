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Château Branaire-Ducru: producer profile

Its classic style makes it popular among claret lovers, and this understated St-Julien fourth growth is now embarking on its next chapter under the capable guidance of a new generation.
Georgie Hindle Georgie Hindle

‘We thought it would be easy after 10 years,’ François-Xavier Maroteaux remarks with a soft smile while walking through Branaire-Ducru’s vines on a warm, sunny September morning, stopping every few metres to taste the concentrated Cabernet Sauvignon berries awaiting harvest after a long and very dry summer. ‘But the reality is that after 35 years we’re still learning and improving. It takes time.’

While Maroteaux is perhaps being a little too self-deprecating about what he and his late father Patrick have achieved since the fourth-growth classified estate was purchased in 1988 – giving Branaire a reputation for flawless regularity, good-value prices and as a ‘safe bet’ – it’s indeed only a small portion of Branaire’s history.

The estate includes ancient vineyards that once formed part of the Beychevelle holdings next door and a legacy that dates back to 1680, when Jean-Baptiste Braneyre bought vines from the Duc d’Epernon’s Beychevelle estate, which had been broken up after his death in 1642.

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Understated classic: Château Branaire-Ducru wines to try

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