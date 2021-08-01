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Chiaretto 2020: 22 top Italian rosés worth seeking out
James Button
August 1, 2021
Chiaretto is Italy’s most popular rosé style. Officially known as Chiaretto di Bardolino, approximately 10 million bottles are produced each year from local grape varieties within the Bardolino DOC, on the eastern shore of Lake Garda.
Scroll down to see tasting notes and scores for 22 Chiaretto rosés
This is substantially more than any other Italian rosé but thankfully there are plenty of thirsty customers eager to consume the locally-produced pink – Lake Garda typically receives 22 million visitors every year according to the official Lake Garda tourism website (
). visitgarda.com
But what has happened since the outbreak of the global pandemic? Have producers been forced to sit on stocks of their Chiaretto? The short answer is no – they have benefitted from an increase in direct-to-consumer sales as well as a healthy export market.
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