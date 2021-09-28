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Cin City – London’s first comprehensive Cinsault tasting

Matt Walls reports from an exclusive tasting dedicated to the Cinsault grape, rating 37 wines from five countries, all made from at least 85% Cinsault, commenting that the grape variety's star has finally risen. Read the report from the tasting and see which wines scored top of the leaderboard.
Matt Walls Matt Walls

What’s the most underrated red grape variety in the world? Most of us have an underdog we like to get behind, and at the top of my list is Cinsault.

It has long been considered a second-class variety, but more and more talented winemakers are now convinced of its quality, creating wines of unusual transparency, clarity and definition. And not a moment too soon. Over the past two decades, few varieties have been ripped from global vineyards at the same rate as Cinsault.

I pulled together 37 wines, and a panel of five experts, to help reveal where Cinsault is flourishing and who is making the finest examples of this beguiling variety.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top-scoring Cinsault wines

A grape in search of itself

Cinsault originated in the south of France. It produces big bunches of large grapes that are delicious straight from the vine. These big, juicy berries can make for large yields, so it has long been known for quantity, rather than quality.

See Matt Walls’ top-scoring Cinsault wines

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