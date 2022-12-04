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Cornas & St-Péray 2021: report and top-scoring wines

Cornas and St-Péray both fared well in 2021, producing crunchy, structured reds and focused, driven whites respectively. Matt Walls gives his expert view on these top tier appellations.
Matt Walls Matt Walls

This was the first year that Pierre Clape, of Domaine Clape, had witnessed frost on the slopes of Cornas; from these parcels he lost 40% of his crop.

On the flat, however, it was much worse – here he lost 90%. Like almost everybody else, he had to raise alcohol levels – here by adding concentrated must – to achieve 12% alcohol. The last time they had to do this was in 2008.

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Matt Walls’ top-scoring Cornas & St-Péray 2021 wines:

The wines below all scored 93 points or above, and are listed in order of St-Péray and Cornas in score order.

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