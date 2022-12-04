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Crozes-Hermitage 2021: report and top-scoring wines

Matt Walls provides his anaylsis of the wines of Crozes-Hermitage in 2021, where problematic climatic conditions produced mixed results.
Matt Walls Matt Walls

When the northern Rhône faces a difficult vintage, it’s often Crozes-Hermitage that bears the brunt, which was the case in 2021.

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Matt Walls’ top-scoring Crozes-Hermitage 2021 wines:

The wines below all scored 89 points or above, and are listed white then red in score order.

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