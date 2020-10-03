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Discover Spain’s Off-Beat Grape Varieties

Spain has a wealth of native grapes to explore. David Williams highlights 10 varieties that are enjoying a renaissance at the hands of the country’s talented and enthusiastic winemakers.
David Williams

Spain’s vineyard is vast. According to the International Organisation of Vine and Wine (OIV), the country has about one million hectares under vine, an area only slightly smaller than the entire county of Yorkshire (God’s Own County covers 1.1m ha). That’s more land under vine than any other country.

David Williams’ 10 off-beat Spanish wines

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