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Discovering dry white wines from Sauternes plus 18 to seek out

The fabulous sweet wines of Sauternes have won fame for its leading estates but many of them are now producing top-quality dry whites, too, to meet changing tastes and secure their future.
Georgie Hindle Georgie Hindle

When was the last time you opened a bottle of sweet Sauternes? Perhaps Christmas, or maybe with some cheese at a dinner party? Have you one in the fridge, ready to enjoy as and when the weather warms? I hope the answer’s yes, but the likelihood is it’s not.

As consumer tastes and preferences shift towards drier and lighter wines at lower alcohol levels and less sweetness, in recent years, bottles of Sauternes have unfortunately been relegated to the confines of dusty cellars or (wrongly, in my opinion) opened solely at the end of meals. But, as the saying goes, ‘necessity is the mother of invention’, and Sauternes producers are now finding opportunities for diversification and market demand for their growing number of terroir-influenced dry white styles.

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Taste of the future: 18 dry Sauternes whites to try

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