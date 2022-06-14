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Walls: Domaine Alain Voge’s evolution in 10 wines

Matt Walls charts the progress of two great wines, a Cornas and a St-Péray, from this top quality but still relatively affordable biodynamic estate.
Matt Walls Matt Walls

Some Cornas estates, like Domaine Clape, feel as ancient and unchanging as the granite hills themselves. Others, like Domaine Alain Voge, go through periods of flux.

When this is due to vineyards being ripped out, bought or sold, then the whole profile of an estate can be altered. That’s not the case at Voge. Instead, it’s due to the coming and going of people and the unavoidable change that entails.

I visited Lionel Fraisse, the current managing director at Domaine Alain Voge, to taste a selection of its Cornas Les Vieilles Vignes and St-Péray Fleur de Crussol wines. I wanted to see how these relatively affordable classics have changed over the years, and how they’re looking today.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Domaine Alain Voge wines

Tasting Domaine Alain Voge wines: Cornas Les Vieilles Vignes & St-Péray Fleur de Crussol

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