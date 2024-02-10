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Domaine Bourdy: Producer profile and nine wines tasted

Domaine Bourdy is one of Jura's most storied estates. Its current charge, Laura Bourdy, who assumed the family mantle in 2022, talks to Darren Smith about how she's pushing boundaries while still honouring her family's enviable winemaking heritage.
Darren Smith Darren Smith

‘Historic’ can be an overused word, but Caves Jean Bourdy – or Domaine Bourdy, as it is now known following its generational change of ownership in 2022 – is indeed a historic domaine. Founded in the bucolic Jura village of Arlay in 1579, it is one of the oldest domaines in France. With cellars housing two centuries’ worth of consecutive back vintages, it has long made traditional wines that follow time-honoured methods passed down through 15 generations of the Bourdy family.

Yet change is afoot.

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