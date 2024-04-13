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Domaine Bruno Clair: Producer profile and 11 wines tasted

The story of Domaine Bruno Clair is dizzying in its sweep from modest beginnings to great eminence, destruction and rebirth. Charles Curtis MW explores its history and tastes 11 of its wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

That the full story of the domaine is not widely known must be down to the modest nature of Bruno Clair and his native village of Marsannay, but wine lovers with a sense of Burgundian history will see the domaine for what it is: one of the region’s truly top-rank estates.

Just as it is likely only a matter of time before the INAO (Institut National des Appellations d’Origine) approves the first premier crus for Marsannay, it is equally likely that thirsty Burgundy lovers will soon discover the delightful wines of this exceptional domaine.

Scroll down to see Charles Curtis MW’s tasting notes and scores for 11 wines from Domaine Bruno Clair

See Charles Curtis MW’s notes and scores for 11 wines from Domaine Bruno Clair

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