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Domaine de Leos: the celebrity rosé takes a new direction

French actor and singer Patrick Bruel has teamed up with Rhône vigneron and wine merchant Nicolas Jaboulet to produce the third release of his organic southern French rosé. Elizabeth Gabay MW tastes and rates the new wine.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Patrick Bruel, a well-known French actor and singer, an accomplished poker player and a television poker commentator, is no newcomer to the wine scene. He is a longtime friend and collaborator of Philippe Faure-Brac, Best Sommelier in the World 1992, and since 2007 is also the owner of Vaucluse estate Domaine de Leos (named after his sons Léon and Oscar).

The 41ha estate is located near the town of L’Isle-sur-la-Sorgue in northwest Provence, in the hills and on the Plateau de Margoye.

Domaine de Leos

French actor and singer Patrick Bruel at Domaine de Leos. Credit: Domaine de Leos.

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See Elizabeth Gabay MW’s tasting note and score for Cuvée Augusta 2022

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